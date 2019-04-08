Боевики заявляют, что на 12 лет посадили "шпиона СБУ"

8 апреля, 2019, 18:35

"Верховный суд" боевиков "ДНР" осудил местного жителя к 12 годам колонии строгого режима, обвинив его в шпионаже в пользу украинских спецслужб

Об этом сообщают подконтрольные боевикам ресурсы, передает Общественное.

Отмечается, что 26 марта гражданина Ш. "признали виновным в шпионаже" и приговорили к "лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".

По данным местной "прокуратуры", мужчину "завербовали" в январе 2017 года.

"С июля по сентябрь осуществлял визуальное наблюдение за местом жительства представителя командного состава Народной милиции ДНР и проводил фотосъемку", - сообщают боевики.

В "ДНР" заявляют, что осужденный передавал данные сотруднику Службы безопасности Украины, "получая за это материальное вознаграждение".

В СБУ пока не комментируют заявление боевиков.