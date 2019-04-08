//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Boeing сократит производство 737 MAX


фото: ap
Американская компания Boeing решила сократить на 20% производство самолетов модели 737 MAX

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сокращение производства запланировано на середину апреля.

Также компания также собирается организовать специальный комитет, который займется разработкой новых моделей самолетов.

Читайте также: Запрещенный Boeing . Как авиакатастрофа в Эфиопии скажется на перевозках в мире

  • Напомним, что в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.

  • В октябре прошлого года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.

  • Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.

  • Индонезия, Австралия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

  • Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

  • Украина также запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии. Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max.

  • В компании Boeing заявили, что обновили программное обеспечение самолетов модели 737 MAX.

  • Впоследствии президент корпорации Boeing Деннис Мюленбург официально признал , что катастрофы самолетов Boeing-737 MAX в Индонезии и Эфиопии произошли за некорректной работы программного обеспечения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

8 апреля, 2019 понедельник

7 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать