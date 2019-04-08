Boeing сократит производство 737 MAX

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сокращение производства запланировано на середину апреля.

Также компания также собирается организовать специальный комитет, который займется разработкой новых моделей самолетов.

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Напомним, что в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.

В октябре прошлого года, произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.

Китай запретил использовать Boeing 737 после авиакатастрофы.

Индонезия, Австралия, Сингапур и Мексика также отказались от использования Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

Президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Украина также запретила самолет Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии. Компания Boeing поддержала запрет на полеты 737 Max.

В компании Boeing заявили, что обновили программное обеспечение самолетов модели 737 MAX.