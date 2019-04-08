Белый дом отказался показать налоговые декларации Трампа

8 апреля, 2019, 10:58

В Белом доме заявили, что демократы Конгресса США никогда не увидят налоговые декларации президента США Дональда Трампа

По словам и.о. главы администрации Трампа Мика Малвейни, желание демократов увидеть налоговые декларации президента обусловлено чисто политическими соображениями, сообщает DW .

Малвейни отметил, что политические нападки - не повод для налогового ведомства IRS разглашать налоговые декларации.

В 2016 году избиратели проголосовали за Трампа, хотя им было известно, что он не хочет обнародовать свои налоговые декларации, подчеркнул Малвейни.

"Если они не получат того, чего хотят в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, они будут просить налоговые декларации. Если они не получат того, чего хотят в налоговых декларациях, они будут просить чего-то еще. Это никого не удивит", - отметил он.

Отказ идет после просьбы председателя бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США, демократа Ричарда Нила, предоставить ему личные и корпоративные налоговые декларации американского президента Дональда Трампа за последние шесть лет.