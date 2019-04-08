Белый дом отказался показать налоговые декларации Трампа
По словам и.о. главы администрации Трампа Мика Малвейни, желание демократов увидеть налоговые декларации президента обусловлено чисто политическими соображениями, сообщает DW .
Малвейни отметил, что политические нападки - не повод для налогового ведомства IRS разглашать налоговые декларации.
В 2016 году избиратели проголосовали за Трампа, хотя им было известно, что он не хочет обнародовать свои налоговые декларации, подчеркнул Малвейни.
"Если они не получат того, чего хотят в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, они будут просить налоговые декларации. Если они не получат того, чего хотят в налоговых декларациях, они будут просить чего-то еще. Это никого не удивит", - отметил он.
Отказ идет после просьбы председателя бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США, демократа Ричарда Нила, предоставить ему личные и корпоративные налоговые декларации американского президента Дональда Трампа за последние шесть лет.
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