Белорусскую часть зоны отчуждения открыли для туристов
8 апреля, 2019, 13:28
Руководство Беларуси приняло решение открыть часть Чернобыльской зоны, которая находится на ее территории, для экскурсий
Стоимость посещения для группы из пяти человек составит 340 белорусских рублей (около 4300 гривен), сообщает телеканал ОНТ
Места, где радиационный фон повышен, отметят белыми линиями. За них туристам будет запрещено заходить.
После открытия маршрутов, группы будут отправлять два раза в месяц.
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