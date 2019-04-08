Аннексия Крыма - нарушение международного права: Австрия о продлении санкций против РФ
8 апреля, 2019, 09:26
Австрия поддерживает продолжение санкций против России, поскольку аннексия Крыма нарушает международное право
Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала ORF2, передает "Интерфакс-Украина" .
"Санкции были введены в 2014 году, с тех пор постоянно продолжались и недавно были продлены на полгода. Мы никогда с ним не выходили. Потому что мы уважаем международное право. Аннексия - это нарушение международного права", - сказала Кнайсль.
Ранее во время визита в РФ Кнайсль заявила о "отличные отношения" между Веной и Москвой.
В МИД Украины заявление австрийского министра назвали заигрыванием с агрессором .
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