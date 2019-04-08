70% обращений в "скорую" составляют непрофильные вызовы, - Супрун

8 апреля, 2019, 21:48

Сейчас непрофильные вызовы бригад экстренной медицинской помощи составляют около 70% от всех обращений в "скорую"

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

"То, что таких вызовов большинство, не только проблема бригад екстренкы, которые работают в очень непростых условиях. Это проблема всех нас, ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры (что по сути является консультацией, которая предоставляется семейным врачом) кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи, так как все медики заняты на непрофильных вызовах", - подчеркнула Супрун.

Супрун отметила, что местные власти могут поддержать работу пунктов первичной медицинской помощи в нерабочее время и выходные дни, а также провести информационную кампанию среди населения и семейных врачей. Речь идет о рекомендации, как организовать оказание первичной медицинской помощи вне часов приема пациентов.

"На первый этап изменений в этом году выделено 922 млн гривен. Они пройдут в 6 пилотных регионах - Одесской, Винницкой, Донецкой, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, запланировано повышение квалификации бригад и зарплат специалистов, в пилотных регионах приобретут новый транспорт, оснащенный необходимым оборудованием, а также по единому алгоритму заработают современные диспетчерские службы, которые впоследствии будут объединены единой электронной системой по всей стране. Параллельно также усиливается роль семейных врачей и терапевтов, которые должны снять существенную долю непрофильных вызовов.