Звезды "Игры престолов" Костер-Вальдау и ван Гаутен снялись в криминальном триллере "Домино"
7 апреля, 2019, 08:20
Актеры Николай Костер-Вальдау и Кэрис ван Гаутен, известные по ролям Джейми Ланнистера и Мелисандры в "Игре престолов", появились в первом трейлере фильма режиссера Брайана Де Пальмы
Трейлер обнародовала студия Saban Films на официальном канале в YouTube.
Режиссером криминального триллера "Домино" стал Брайан Де Пальма, известный по фильмам "Лицо со шрамом" и "Миссия: невыполнима". Сценаристом выступил Петтер Скавлан.
В фильме снимаются звезды "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) и Кэрис ван Гаутен (Мелисандра).
Сюжет картины расскажет о полицейском Кристиане, который решает отомстить за смерть бывшего коллеги. Охоту за убийцей он ведет вместе с любовницей погибшего коллеги. Герои попадают в сеть интриг, которую устраивает агент ЦРУ - его сыграет Гай Пирс ( "Железный человек-3").
Мировая премьера фильма назначена на 30 мая 2019 года.
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