Звезды "Игры престолов" Костер-Вальдау и ван Гаутен снялись в криминальном триллере "Домино"

7 апреля, 2019, 08:20

Актеры Николай Костер-Вальдау и Кэрис ван Гаутен, известные по ролям Джейми Ланнистера и Мелисандры в "Игре престолов", появились в первом трейлере фильма режиссера Брайана Де Пальмы

Трейлер обнародовала студия Saban Films на официальном канале в YouTube.

Режиссером криминального триллера "Домино" стал Брайан Де Пальма, известный по фильмам "Лицо со шрамом" и "Миссия: невыполнима". Сценаристом выступил Петтер Скавлан.

В фильме снимаются звезды "Игры престолов" Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) и Кэрис ван Гаутен (Мелисандра).

Сюжет картины расскажет о полицейском Кристиане, который решает отомстить за смерть бывшего коллеги. Охоту за убийцей он ведет вместе с любовницей погибшего коллеги. Герои попадают в сеть интриг, которую устраивает агент ЦРУ - его сыграет Гай Пирс ( "Железный человек-3").

Мировая премьера фильма назначена на 30 мая 2019 года.