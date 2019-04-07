Женщина сделала ДНК-тест и узнала, что у нее есть 29 братьев и сестер

7 апреля, 2019, 13:13

Жительница американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, сделала ДНК-тест в 27 лет и узнала, что у нее есть 29 братьев и сестер

Об этом сообщает CNN.

Шона Харрисон (Shauna Harrison) воспользовалась услугами биотехнологической компании 23andMe, чтобы изучить свою родословную. Оказалось, что ее отец не был его биологическим отцом. "Бум! На следующий день я получаю электронное письмо от одного из моих родственников:" Кажется, мы с тобой родня. Надеюсь, не испугаю тебя ", - вспоминает американка.

В результате за 2,5 года с ней связались 29 братьев и сестер. Теперь они регулярно встречаются и проводят вместе время. Харрисон призналась, что с некоторыми родственниками, в том числе с братом Джоди Хейли (Jodi Hale), они очень сдружились.