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Впервые бестселлером The New York Times стала книга, написанная рэпером

Книга "Супермаркет" американского рэпера Logic (Бобби Холл) заняла первую строчку рейтинга самых продаваемых книг

Об этом сообщает The New York Times.

В центре сюжета книги "Супермаркет" - история рабочего супермаркета Финна. Однажды, приехав на работу, он оказался на месте преступления.

Книга Бобби Холла вышла в марте 2019 года и уже в апреле возглавила список бестселлеров. В истории рэп-культуры такое произошло впервые.

"Бобби Холл написал свой первый впечатляющий роман, настолько же жесткий и трогательный, как и его лирика. "Супермаркет" похож на "Голый завтрак" и "Полет над гнездом кукушки", будто они встретились в "Бойцовском клубе", - прокомментировал произведение Logic писатель-фантаст Эрнест Клайн.

Рэпер выпустил одноименный альбом Supermarket с саундтреками к роману.

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