Впервые бестселлером The New York Times стала книга, написанная рэпером
7 апреля, 2019, 21:39
Книга "Супермаркет" американского рэпера Logic (Бобби Холл) заняла первую строчку рейтинга самых продаваемых книг
Об этом сообщает The New York Times.
В центре сюжета книги "Супермаркет" - история рабочего супермаркета Финна. Однажды, приехав на работу, он оказался на месте преступления.
Книга Бобби Холла вышла в марте 2019 года и уже в апреле возглавила список бестселлеров. В истории рэп-культуры такое произошло впервые.
"Бобби Холл написал свой первый впечатляющий роман, настолько же жесткий и трогательный, как и его лирика. "Супермаркет" похож на "Голый завтрак" и "Полет над гнездом кукушки", будто они встретились в "Бойцовском клубе", - прокомментировал произведение Logic писатель-фантаст Эрнест Клайн.
Рэпер выпустил одноименный альбом Supermarket с саундтреками к роману.
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