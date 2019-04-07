Впервые бестселлером The New York Times стала книга, написанная рэпером

7 апреля, 2019, 21:39

Книга "Супермаркет" американского рэпера Logic (Бобби Холл) заняла первую строчку рейтинга самых продаваемых книг

Об этом сообщает The New York Times.

В центре сюжета книги "Супермаркет" - история рабочего супермаркета Финна. Однажды, приехав на работу, он оказался на месте преступления.

Книга Бобби Холла вышла в марте 2019 года и уже в апреле возглавила список бестселлеров. В истории рэп-культуры такое произошло впервые.

"Бобби Холл написал свой первый впечатляющий роман, настолько же жесткий и трогательный, как и его лирика. "Супермаркет" похож на "Голый завтрак" и "Полет над гнездом кукушки", будто они встретились в "Бойцовском клубе", - прокомментировал произведение Logic писатель-фантаст Эрнест Клайн.

Рэпер выпустил одноименный альбом Supermarket с саундтреками к роману.