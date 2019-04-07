Вокалистка Freedom jazz родила первенца

7 апреля, 2019, 15:05

Анастасия Малега, беременность которой удачно обыгрывалась в конкурсной песни в Нацотборе Евровидение, стала мамой

Об этом участницы группы Freedom jazz сообщили в Facebook.

"2 апреля наша Анастасия Малега произвела на свет чудесного купидончика, который, посмотрев ей в глаза, спросил: мама, так мы едем на Евровидение или нет?" - написали девушки.

Во время национального отбора на Евровидение-2019 группа Freedom jazz выступала с песней "Cupidon". Изюминкой номера стал живот Анастасии Малеги - певица выступала на 8-м месяце беременности.

Freedom jazz - это проект, созданный хореографом и режиссером Еленой Коляденко. В составе группы - 10 музыкантов: духовая секция, клавиши, бас-гитара, ударные и три вокалистки. Freedom jazz - исключительно женская группа. Девушки не только поют и играют музыку, а устраивают настоящее шоу с акробатическими трюками.

В 2008 году талантливых девушек собрала вместе хореограф и режиссер Елена Коляденко. Они выполняют джаз и поют преимущественно каверы. Песня "Cupidon" стала первой авторской композицией группы.

В Нацотборе девушки заняли второе место и после скандала с Maruv отказались ехать на конкурс в Израиль.