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В Иране во время ремонта взорвалась подводная лодка. Есть жертвы

иллюстративное
фото: timesofisrael.com
В результате взрыва на подводной лодке в Иране погибли три человека

Об этом сообщает Sky News Arabia.

"Три сотрудника Министерства обороны погибли в результате взрыва двигателя подводных лодок в порту города Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел в порту города Бендер-Аббас, в котором строят и ремонтируют военные суда. Во время ремонтных работ на подводной лодке три члена экипажа оказались заблокированы.

Причины взрыва не сообщается.

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