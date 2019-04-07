В Иране во время ремонта взорвалась подводная лодка. Есть жертвы
7 апреля, 2019, 08:30
В результате взрыва на подводной лодке в Иране погибли три человека
Об этом сообщает Sky News Arabia.
"Три сотрудника Министерства обороны погибли в результате взрыва двигателя подводных лодок в порту города Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел в порту города Бендер-Аббас, в котором строят и ремонтируют военные суда. Во время ремонтных работ на подводной лодке три члена экипажа оказались заблокированы.
Причины взрыва не сообщается.
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