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В Киеве избили режиссера "Вавилона 13" за требование выключить в кафе русскую попсу


фото: facebook
В столичном кафе избили режиссера проекта "Вавилон 13" Юрия Грузинова, который требовал выключить русскую музыку

Об этом Юрий Грузинов сообщил в facebook.

"Я люблю Рашку!" - с такими словами мне разбили лицо на Печерске - ждите следователей, ну и тому подобное, кстати, огромный привет - полицейскому с номером 24963", - написал Грузинов.

Он рассказал, что инцидент произошел в кальянной "Брайтон Бич" в Печерском районе столицы.

Как уточнил режиссер в телефонном комментарии автору флеш "Документы" Елене Коркодым, стычка в кафе возникла из-за русской музыки.

"Сидим в кафе, играет русская музыка. Один трек, второй, третий, я положил рюкзак на стол, за которым мы сидели. Подошла официантка и в приказном тоне сообщила, что я должен убрать со стола рюкзак, потому что это правило заведения. Я попросил показать, где это записано, мне сообщили, что это негласное правило! " - передала слова Грузинова Коркодым.

В ответ режиссер пожаловался на российские песни, звучавшие в кафе.

"И тут чувак как закричит: "Я люблю Рашку!". Я попытался спросить у него, за что конкретно? Пока я задавал вопрос, совсем другой муфлон, со стороны врезал мне наотмашь и свалил!" - рассказал Грузинов.

По словам Юрия Грузинова, после избиения он обратился в больницу и ему наложили швы. Что касается реакции полиции - Юрий Грузинов добавил: "Это будет ясно в понедельник".

  • Юрий Грузинов - выходец из России, он был среди документалистов, которые сохранили хронику событий Революции Достоинства и ведет съемки войны на востоке Украины.
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