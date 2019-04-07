В Киеве повесился мужчина, которого нашли в квартире через неделю после смерти
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Киеве, в Шевченковском районе, на улице Ольжича, 4, соседи услышали трупный запах в доме, после чего вызвали полицию. После того как прибыли копы и не смогли достучаться до владельца квартиры №10 из которой был слышен запах, и в присутствии свидетелей двери открыли.
Внутри правоохранители нашли повешенного мужчину. Следователи пригласили двух жители для опознания, они узнали в мертвом своего соседа. К тому же люди рассказали, что в зловещую квартиру несколько раз наведывались мужчины, однако им никто не открывал. Именно поэтому, видимо, на дверях кто-то из посетителей оставил надпись: "Куку. Сява ... Набери. Barada TM. Ку-ку, попайка, Сява"
Действительно ли это самоубийство или убийство - установит следствие.
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