В Киеве поезд отрезал голову самоубийце
7 апреля, 2019, 08:48
Вблизи столичного Центрального железнодорожного вокзала поезд отрезал голову мужчине
Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 апреля 2019 г. на одном из подъездных путей, передают ВартовиЕспресо .
Мертвое тело заметил один из машинистов, который проезжал мимо, и сообщил в полицию. Полицейские по прибытию увидели, что окровавленная голова лежит отдельно от тела.
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Учитывая расположение погибшего на железнодорожном полотне, можно сделать предварительный вывод - суицид.
Прибывшим медикам лишь оставалось констатировать смерть.
Выяснилось, что погибший мужчина 1985 года рождения, житель столичного пригорода Ирпень.
Обстоятельства смерти установит следствие.
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