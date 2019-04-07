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В Аргентине выпустили "презервативы согласия": упаковку можно открыть только вдвоем

Аргентинский производитель интимных товаров Tulipan выпустил ограниченную партию презервативов "удовольствие по согласию", пачку которых открыть можно только вдвоем

Анонс продукта появился в твиттере компании.

"Пакет согласия" открывается в четыре руки - для этого на ее сторонах установлены кнопки, которые нужно одновременно нажать. По замыслу создателей, достать презервативы можно только с согласия обоих партнеров.

Один из твитов с рекламным роликом подписан так: "В сексе есть только одно правило, которое нужно уважать". В самом видео появляется текст: "Если тебе не сказали "да", это значит "нет"". Описание другого ролика гласит: "Только если есть согласие, есть удовольствие".

Tulipan не указывали, сколько "пакетов согласия" создали и появятся ли они в продаже. В одном из твитов компания отметила, что собирается поставить "много" таких пачек в культурный центр Матьенсо в Буэнос-Айресе.

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