Украинская лента получила награду на кинофестивале в Вильнюсе

7 апреля, 2019, 13:45

Кинопроект "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича получил главный приз на индустриальной платформе Вильнюсского международного кинофестиваля Meeting Point Vilnius

Об этом сообщает пресс-служба Госкино .

Meeting Point - Vilnius - это индустриальная платформа Вильнюсского международного кинофестиваля (Литва), проходящего ежегодно в марте. В рамках платформы кинематографисты представляют свои дебютные работы лучшим сейлз-агентам и фестивальным отборщикам.

Как отмечается, дебютный полнометражный игровой фильм режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" - это история о молодом звукорежиссере Вадиме. Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, он получает шанс начать все сначала. Простая задача - записать голоса закарпатских животных - может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек - мама Вадима.

Кинопроект трагикомедии "Мои мысли тихие" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Над производством фильма работает команда студии Toy Cinema, продюсерами является Алла Белая и Дмитрий Суханов.

Сейчас завершается производство фильма, картина готовится к релизу в этом году.