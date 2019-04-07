Украине не нужен слабак, из-за которого мы откатимся под имперскую Россию, - Порошенко
7 апреля, 2019, 14:39
По словам действующего главы государства Петра Порошенко, который сейчас выдвигается на второй срок полномочий, во втором туре президентских выборов, который состоится 21 апреля 2019 года, Украина будет выбирать между Европой или Россией
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