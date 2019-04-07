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Шотландка узнала о беременности за 45 минут до родов

Жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов

Об этом сообщает Daily Mail.

После рождения первенца 18-летняя Эммалуиз Леггейт (Emmalouise Leggate) принимала противозачаточные таблетки и не планировала второго ребенка. Однако утром, 17 июля 2018 года, ее живот округлился, хотя еще вечером предыдущего дня был плоским, утверждает мать.

Британка вызвала скорую помощь и через 45 минут родила здорового младенца по имени Киара (Ciara).

Женщина вспоминает, как до этого немного поправилась и пыталась похудеть, но округление конкретно живота она не наблюдала. "Я не делала тест на беременность. У меня не было никаких симптомов. Совсем ничего. Врачи не могут объяснить, почему у меня не было живота, - рассказывает Леггейт. - Они лишь предполагают, что ребенок мог находиться в области спины. Так происходит достаточно часто ".

После появления на свет второго ребенка Леггейт установила внутриматочную спираль (контрацептив, который предотвращает попадание сперматозоидов в полость матки) и начала регулярно делать тесты на беременность.

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