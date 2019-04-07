Российский омбудсмен возмутилась, что пленный украинский моряк разговаривал с комиссаром Совета Европы на английском
Об этом сообщил адвокат захваченных россиянами украинских моряков Николай Полозов в facebook.
По словам Полозова, инцидент произошел 4 апреля, когда Дуня Миятович вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москалькова посетили в московском СИЗО Дениса Гриценко.
"Гриценко разговаривал с госпожой Миятович на английском языке около 10 минут. Ответил на ее вопросы о состоянии здоровья и условиях содержания. Сообщил, что следствие не предоставляет ему, а также другим военнопленным свиданий с близкими, телефонных переговоров. Кроме того, Денис отметил то, что работа цензоров - неудовлетворительная, поскольку сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца. Попросил особое внимание уделить состоянию здоровья раненых военнопленных", - написал Полозов.
Адвокат рассказал, что по словам Гриценко, его разговор на английском с Миятович не понравился омбудсмену Москалькова. Она требовала от переводчика перевести ей все, что пленный моряк сказал комиссару Совета Европы.
- В среду, 3 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова совместно с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович посетили украинских военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово".
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