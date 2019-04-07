Российский омбудсмен возмутилась, что пленный украинский моряк разговаривал с комиссаром Совета Европы на английском

7 апреля, 2019, 22:20

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова возмутилась, что пленный украинский моряк Денис Гриценко разговаривал с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович на английском языке

Об этом сообщил адвокат захваченных россиянами украинских моряков Николай Полозов в facebook.

По словам Полозова, инцидент произошел 4 апреля, когда Дуня Миятович вместе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москалькова посетили в московском СИЗО Дениса Гриценко.

"Гриценко разговаривал с госпожой Миятович на английском языке около 10 минут. Ответил на ее вопросы о состоянии здоровья и условиях содержания. Сообщил, что следствие не предоставляет ему, а также другим военнопленным свиданий с близкими, телефонных переговоров. Кроме того, Денис отметил то, что работа цензоров - неудовлетворительная, поскольку сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца. Попросил особое внимание уделить состоянию здоровья раненых военнопленных", - написал Полозов.

Адвокат рассказал, что по словам Гриценко, его разговор на английском с Миятович не понравился омбудсмену Москалькова. Она требовала от переводчика перевести ей все, что пленный моряк сказал комиссару Совета Европы.