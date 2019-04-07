"Никто не может поставить под сомнение демократичность всех процедур", - Квасьневский о первом туре выборов президента Украины

7 апреля, 2019, 10:41

Украина действительно демонстрирует преданность не только демократическим ценностям, но и курсу значительных преобразований

Об этом 6 апреля 2019 г. заявил президент Польши в 1995-2005, председатель правления Ялтинской европейской стратегии YES на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы и наши партнеры признают: первый тур президентских выборов состоялся в прозрачный и справедливый способ. Никто не может поставить под сомнение демократичность всех процедур, - отметил Квасьневский. - И также мы признаем ваш вклад в то, что несмотря на непростые времена и сложности вы верны курсу реформ и проводите эти реформы ".

При этом экс-президент Польши отметил личный вклад Гройсмана как руководителя правительства в продвижение реформ.

"Сделано уже много. Многие изменения происходят именно при вашем лидерства. И сегодня очевидно, что надо продолжать этот путь и идти по нему дальше", - подчеркнул Квасьневский.

Во время разговора стороны обсудили текущую ситуацию в экономике и основные планы правительства на дальнейшую перспективу.