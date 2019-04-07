"Мирное и безопасное для детей место". Семья Джексона сняла собственный фильм о Неверленде
7 апреля, 2019, 10:57
Семья и друзья Майкла Джексона, которого документальной лентой "Покидая Неверленд" обвиняют в педофилии, сняли свой фильм о поместье поп-певца
Об этом сообщает Vanity Fair.
Члены семьи поп-певца Майкла Джексона и люди из его окружения сняли фильм "Neverland Firsthand" ("Неверленд из первых рук") и выступили против обвинений в адрес музыканта в педофилии.
В картине приводятся интервью с разными людьми из окружения исполнителя, в частности, технического директора певца Брэда Сандберга.
"Ни разу за миллион лет я не видел рядом с Майклом Джексоном ребенка, который выглядел бы подавленным, расстроенным, обиженным", - рассказал Сандберг.
Он добавил, что Неверленд был мирным и безопасным местом.
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- Позже она оправдалась за свои слова
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