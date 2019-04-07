"Мирное и безопасное для детей место". Семья Джексона сняла собственный фильм о Неверленде

7 апреля, 2019, 10:57

Семья и друзья Майкла Джексона, которого документальной лентой "Покидая Неверленд" обвиняют в педофилии, сняли свой фильм о поместье поп-певца

Об этом сообщает Vanity Fair.

Члены семьи поп-певца Майкла Джексона и люди из его окружения сняли фильм "Neverland Firsthand" ("Неверленд из первых рук") и выступили против обвинений в адрес музыканта в педофилии.

В картине приводятся интервью с разными людьми из окружения исполнителя, в частности, технического директора певца Брэда Сандберга.

"Ни разу за миллион лет я не видел рядом с Майклом Джексоном ребенка, который выглядел бы подавленным, расстроенным, обиженным", - рассказал Сандберг.

Он добавил, что Неверленд был мирным и безопасным местом.