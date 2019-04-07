Против свержения крестов в Куропатах в Минске вышло только 150 человек

7 апреля, 2019, 14:53

В воскресенье, 7 апреля 2019 года, вблизи православного собора Святого Духа в Минске состоялась молитва в знак протеста против сноса памятных крестов в урочище Куропаты

Однако своим присутствием акцию поддержали не более 150 человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на Нашу Ниву .

Из известных людей пришли поэт Владимир Некляев, а также общественный деятель, собрат Статкевича - Сергей Спарте.

Сам Николай Статкевич перед акцией был задержан.

Его жена Марина Адамович, говорит, что мужчину арестовали на ее глазах. Три бусика дежурили возле их дома. Как только Статкевич с женой вышли на улицу, его сразу завели в микроавтобус.

Молитва началась в тот момент, когда люди выходили со службы в соборе, но из храма шла аудиотрансляция молитвы, и молебня на площади не было слышно.