Против свержения крестов в Куропатах в Минске вышло только 150 человек
7 апреля, 2019, 14:53
В воскресенье, 7 апреля 2019 года, вблизи православного собора Святого Духа в Минске состоялась молитва в знак протеста против сноса памятных крестов в урочище Куропаты
Однако своим присутствием акцию поддержали не более 150 человек, передает Еспресо.TV со ссылкой на Нашу Ниву .
Из известных людей пришли поэт Владимир Некляев, а также общественный деятель, собрат Статкевича - Сергей Спарте.
Сам Николай Статкевич перед акцией был задержан.
Его жена Марина Адамович, говорит, что мужчину арестовали на ее глазах. Три бусика дежурили возле их дома. Как только Статкевич с женой вышли на улицу, его сразу завели в микроавтобус.
Молитва началась в тот момент, когда люди выходили со службы в соборе, но из храма шла аудиотрансляция молитвы, и молебня на площади не было слышно.
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