Председатель ЦИК заявила о рекордных сроках объявления результатов выборов
Об этом Татьяна Слипачук сообщила в facebook.
По словам главы ЦИК, итоги первого тура выборов президента в этом году были подведены в течение семи дней.
"Сегодня мы завершили один из важнейших этапов избирательного процесса выборов президента Украины. Перед нами стояло предельно ответственное и важное задание - зафиксировать результаты народного волеизъявления в день очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. И мы это сделали. Причем в рекордно короткий срок - за семь дней этого не делали никогда ", - написала Слипачук.
Она также отметила, что теперь ЦИК ждет работа по организации и подготовке повторного голосования 21 апреля.
"Важно, чтобы в этот короткий промежуток времени все мобилизовались. Чтобы Центральная избирательная комиссия быстро и слаженно провела подготовку, чтобы кандидаты вовремя и взвешенно подали кандидатуры в окружные и участковые комиссии, чтобы Национальная полиция и наблюдатели вновь показали свой профессионализм. Работаем дальше только так" , - отметила Слипачук.
- 7 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты первого тура президентских выборов.
- В воскресенье, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия назначила второй тур президентских выборов.
- Граждане Украины с 7 апреля могут изменить место голосования во втором туре президентских выборов.
- Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на второй тур президентских выборов.
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