Председатель ЦИК заявила о рекордных сроках объявления результатов выборов

7 апреля, 2019, 18:56

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что результаты первого тура президентских выборов были объявлены в рекордно короткие сроки

Об этом Татьяна Слипачук сообщила в facebook.

По словам главы ЦИК, итоги первого тура выборов президента в этом году были подведены в течение семи дней.

"Сегодня мы завершили один из важнейших этапов избирательного процесса выборов президента Украины. Перед нами стояло предельно ответственное и важное задание - зафиксировать результаты народного волеизъявления в день очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года. И мы это сделали. Причем в рекордно короткий срок - за семь дней этого не делали никогда ", - написала Слипачук.

Она также отметила, что теперь ЦИК ждет работа по организации и подготовке повторного голосования 21 апреля.

"Важно, чтобы в этот короткий промежуток времени все мобилизовались. Чтобы Центральная избирательная комиссия быстро и слаженно провела подготовку, чтобы кандидаты вовремя и взвешенно подали кандидатуры в окружные и участковые комиссии, чтобы Национальная полиция и наблюдатели вновь показали свой профессионализм. Работаем дальше только так" , - отметила Слипачук.