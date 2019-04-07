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Появился украинский трейлер драмы "Аманда"


фото: imdb
В украинский прокат выходит лента, которая была отмечена премией Laterna Magica во время Венецианского кинофестиваля

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Вышел официальный украинский трейлер драмы "Аманда" режиссера Микаэля Герса. Картина стартует в украинском прокате 2 мая.

Главные роли исполнили звезды французского кино Венсан Лакост и Стейси Мартин.

Давид живет случайными заработками и однажды влюбляется в девушку, которая только что переехала в Париж. Но вскоре его жизнь резко меняется после внезапной смерти сестры. Кроме шока и боли, Давид теперь оказывается один на один со своей младшей племянницей Амандой, которой нужна опека.

 

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