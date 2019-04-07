Посмертный альбом диджея Avicii получится в июне 2019
Об этом сообщает The Local.
Как сообщил агент популярного диджея Тима Берглинга, который покончил с собой в апреле прошлого года, на следующей неделе выйдет новый сингл Avicii.
"Новый сингл под названием "SOS" выйдет уже на следующей неделе, а новый альбом будет доступен 6 июня. Это будет первая работа, которую представляют после смерти суперзвезды", - отметил он.
Avicii работал над пластинкой накануне своей смерти.
"Он оставил после себя коллекцию более или менее завершенных песен, а также заметки, переписку по электронной почте и текстовые сообщения о том, как должна звучать музыка", - добавил агент.
Большинство песен, которые войдут в альбом, были завершены на 75-80% самым Avicii.
Первый хит Avicii "Levels" вышел в 2011 году, он сделал его международной суперзвездой. Уроженец Стокгольма стал одним из самых успешных диджеев в мире и возглавил международный рейтинг электронной музыки.
Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный как Avicii, умер 20 апреля 2018-го в возрасте 28 лет.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-