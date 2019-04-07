Посмертный альбом диджея Avicii получится в июне 2019

7 апреля, 2019, 11:39

Выход нового альбома шведского диджея Avicii (Тима Берглинга) запланирован на 6 июня этого года

Об этом сообщает The Local.

Как сообщил агент популярного диджея Тима Берглинга, который покончил с собой в апреле прошлого года, на следующей неделе выйдет новый сингл Avicii.

"Новый сингл под названием "SOS" выйдет уже на следующей неделе, а новый альбом будет доступен 6 июня. Это будет первая работа, которую представляют после смерти суперзвезды", - отметил он.

Avicii работал над пластинкой накануне своей смерти.

"Он оставил после себя коллекцию более или менее завершенных песен, а также заметки, переписку по электронной почте и текстовые сообщения о том, как должна звучать музыка", - добавил агент.

Большинство песен, которые войдут в альбом, были завершены на 75-80% самым Avicii.

Первый хит Avicii "Levels" вышел в 2011 году, он сделал его международной суперзвездой. Уроженец Стокгольма стал одним из самых успешных диджеев в мире и возглавил международный рейтинг электронной музыки.

Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный как Avicii, умер 20 апреля 2018-го в возрасте 28 лет.