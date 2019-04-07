От власти не следует ожидать внезапных "чудес". Так мыслят в Азии, а не в Европе, - Иосиф Зисельс
Об этом украинский правозащитник, общественный деятель и диссидент советских времен, представитель инициативной группы "Перше грудня" Иосиф Зисельс заявил 7 апреля 2019 года в авторской программе Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV .
"Мы выходим из восточного пространства, из Евразии. Евразия - это патерналистская идентичность... Ждать от власти, что она сделает хорошо, - это детский взгляд на общество. "Придет власть и сделает хорошо"... Только от нас зависит. То что мы сделаем, то будет наше. Не власть нам будет делать хорошо ", - отметил он.
"Власть должна нам не мешать и способствовать этому прогрессу, этому уходу от России. Она не должна мешать этому западному вектору... Но не надо ждать ни от кого, только от себя мы можем ожидать", - добавил Зисельс.
В то же время, власти со своей стороны, отметил правозащитник, следует как можно больше "разговаривать с гражданским обществом, с народом", чтобы было понятно, что руководство страны может, а что не может сделать, где и в каком именно направлении есть проблемы.
"Как Рузвельт во времена Великой депрессии, в 30-е гг. еженедельно выходил к микрофону... Это надо делать, нельзя не говорить, потому что когда не говоришь, увеличивается дистанция и она также коррелирует с социальной несправедливостью", - подытожил Зисельс.
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