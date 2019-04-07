Названы победители Одесской велосотки

7 апреля, 2019, 13:37

В субботу, 6 апреля 2019 года, в Одессе состоялась традиционная ежегодная велосотка

Призеров этого спортивного праздника встречали уже через два с половиной часа после старта в парке Мемориала 411-й батареи, пишет Думская.net .

Первым к финишу пришел одессит Александр Погибко с результатом 2:33:09, сразу за ним приехали его товарищи - Станислав Рыжий (2:33:10) и Эльчин Асадов (2:33:11).

Все трое выступают за одесскую любительскую команду "Пальмира".

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Одесситка Ольга Ящук пришла с результатом 2:54:50. Она была первой среди девушек.

Серебряный призер Виктория Бондаренко отстала всего на несколько секунд, а Екатерина Галушко вписалась в 2:00 55 минут.

После финиша победитель разрезал огромный 15-килограммовый торт. Всех участников также угощали ухой, приготовленной в большой 350-литровой кастрюле.