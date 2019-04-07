Над Сибирью пролетел яркий метеорит

7 апреля, 2019, 09:11

Жители города Красноярск (РФ) в субботу, 6 апреля 2019 года, примерно в 18:45-19:00 по местному времени заметили в небе вспышку, похожую на появление метеорита в атмосфере

В сети опубликованы соответствующие записи с видеорегистраторов и других устройств.

"Видно было резкую вспышку и шлейф, как от самолета. Через 3 секунды был взрыв и видно, как куски чего-то разлетелись в разные стороны за облака. Для петарды или фейерверка это было гораздо больше и масштабнее", - говорится в одном из комментариев к видео.

В то же время несколько очевидцев отметили, что могли наблюдать только зеленую вспышку без звука или наблюдали только ее "хвост".

"Я с Тайшета, даже здесь его было видно, а Тайшет в 400 км от Красноярска", - пишет свидетель.

По другой версии, речь идет не о метеорите, а о космическом мусоре.