Над Сибирью пролетел яркий метеорит
7 апреля, 2019, 09:11
Жители города Красноярск (РФ) в субботу, 6 апреля 2019 года, примерно в 18:45-19:00 по местному времени заметили в небе вспышку, похожую на появление метеорита в атмосфере
В сети опубликованы соответствующие записи с видеорегистраторов и других устройств.
"Видно было резкую вспышку и шлейф, как от самолета. Через 3 секунды был взрыв и видно, как куски чего-то разлетелись в разные стороны за облака. Для петарды или фейерверка это было гораздо больше и масштабнее", - говорится в одном из комментариев к видео.
В то же время несколько очевидцев отметили, что могли наблюдать только зеленую вспышку без звука или наблюдали только ее "хвост".
"Я с Тайшета, даже здесь его было видно, а Тайшет в 400 км от Красноярска", - пишет свидетель.
По другой версии, речь идет не о метеорите, а о космическом мусоре.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-