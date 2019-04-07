На Житомирщине из-за сжигания сухой травы погибли двое пенсионеров

7 апреля, 2019, 17:49

В Житомирской области в результате сжигания сухой травы погибли пожилые мужчина и женщина

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

ЧП произошло в пгт Довбыш Барановского района.

О происшествии 6 апреля в 9:39 пожарным сообщили медики. Выяснилось, что пожилая женщина со своим мужем сжигали прошлогоднюю сухую траву возле своего двора. Увидев, что горят кустарники и огонь приближается к их дому, они начали тушить пожар.

Однако из-за неосторожности у женщины загорелась одежда. На месте происшествия работники скорой констатировали ее смерть. 82-летний мужчину с ожогами более 80% тела госпитализировали в Романовской центральной районной больницы, где он 7 апреля умер.

Спасателей на тушение пожара не вызывали. Все обстоятельства устанавливаются правоохранителями. С начала года это уже третий случай гибели граждан в результате сжигания сухой травы.