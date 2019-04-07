На Майдане полиция задержала активиста, который собирался агитировать против Зеленского

7 апреля, 2019, 12:42

В центре Киева 7 апреля полиция задержала активиста Леонида Овчаренко за попытку устроить акцию против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямой эфир в него на странице Facebook.

Его задержали за попытку установить палатки против Зеленского. Овчаренко доставили в отдел полиции. При этом, по словам Екатерины Чепуры, которая первая сообщила о задержании, по номеру стационарного отделения утверждают, что никого не задерживали.

Добавим, полиция утром получила сообщение о том, что неизвестный на Майдане Независимости проводит незаконную агитацию. Правоохранители предупредили активиста, такие действия являются противоправными, а затем пригласили его проехать в территориальный отдел полиции для составления административных материалов, однако, как сообщили в полиции, активист отказался ехать в отдел.

Его доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.