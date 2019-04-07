На Майдане полиция задержала активиста, который собирался агитировать против Зеленского
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямой эфир в него на странице Facebook.
Его задержали за попытку установить палатки против Зеленского. Овчаренко доставили в отдел полиции. При этом, по словам Екатерины Чепуры, которая первая сообщила о задержании, по номеру стационарного отделения утверждают, что никого не задерживали.
Добавим, полиция утром получила сообщение о том, что неизвестный на Майдане Независимости проводит незаконную агитацию. Правоохранители предупредили активиста, такие действия являются противоправными, а затем пригласили его проехать в территориальный отдел полиции для составления административных материалов, однако, как сообщили в полиции, активист отказался ехать в отдел.
Его доставили в отдел полиции, где составили административные протоколы по ст. 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
- Напомним, сегодня после 12:00 ЦИК официально обнародует результаты первого тура выборов.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-