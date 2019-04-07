На Киевщине горела "Новая почта"
7 апреля, 2019, 10:22
В пгт Калиновка Васильковского района (Киевская обл.) произошел пожар в складском помещении "Новой почты" на площади 450 кв. м
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"6 апреля в 14:04 в пгт Калиновка Васильковского района в одноэтажном отдельно стоящем складском помещении "Новая почта" возник пожар на площади 450 кв.м. Угрозы распространения пожара нет", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что жертв и пострадавших нет. Пожар локализован на площади 350 кв.м. в 15:25, а в 16:17 ликвидирован.
К тушению пожара были привлечены 17 человек личного состава и пять единиц техники ГСЧС.
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