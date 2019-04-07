MONATIK отправится в концертный тур по США и Канаде
7 апреля, 2019, 10:11
Украинский исполнитель анонсировал 9 сольных концертов в США и Канаде
Об этом сообщается на официальной странице певца в Facebook.
MONATIK расширяет географию своего мирового турне и уже осенью даст сразу девять сольных концертов в Америке.
В частности он выступит в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Монреале, Торонто, Майами, Атланте, Чикаго и Нью-Йорке.
В рамках мирового турне Дмитрий Монатик посетит более 20 стран. Сольные выступления артиста из Украины уже увидели жители Швеции, Дании и Польши. На очереди Германия, Швейцария, Австрия, Литва, Латвия, Эстония, Турция, Казахстан, Украина и многие другие страны.
В Украине MONATIK выступит со своим мировым турне Stadium Show "Love It Ритм" 1 июня 2019 года в Киеве на НСК "Олимпийский".
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