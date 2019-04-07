Люди считают, что живут "хуже", потому что ошибочно отталкиваются от своих ожиданий, а не от того как было раньше, - Пасхавер

7 апреля, 2019, 13:55

Представление о том, что в последние годы в Украине якобы стало хуже жить, основывается не на объективных показателях развития экономики, а на сопоставлении того, чего хотелось бы, с тем, что пока есть

Об этом президент Центра экономического развития, заслуженный экономист Александр Пасхавер заявил 7 апреля 2019 г. в авторской программе Николая Княжицкого на телеканале Еспресо.TV.

"Это характер отношения народа к своей жизни. Какие бы темпы роста не были, они Вам скажут, что живут хуже и хуже. Мне этот вопрос очень интересный. Я начинаю их спрашивать: "В каком смысле хуже? Вот что у вас было 10 лет назад, а сейчас?"... Конечно, большинство людей живет все лучше и лучше, а не хуже и хуже. Но они сравнивают с ожиданиями", - пояснил эксперт.

"Причем, это неправильная точка зрения. Их так воспитали. Им обещали то, чего не может быть. А то, что они получают, они рассматривают как неудачу", - добавил он.