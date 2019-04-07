Литовец оказался единственным пассажиром на самолете, где могут лететь 188 человек
7 апреля, 2019, 20:00
Скирмантас Стримайтис оказался единственным пассажиром рейса из Литвы в Италию в самолете, который рассчитан на 188 человек
Об этом 2 апреля написала газета USA Today .
Стримайтис летел самолетом Boeing 737-800 на лыжный курорт в город Бергамо. Кроме него на борту были только двое пилотов и обслуживающий персонал в количестве пяти человек.
Этот самолет турагентство Novaturas арендовало для того, чтобы доставить домой группу литовских туристов. Поэтому билеты продавали только в одну сторону - в Бергамо. Стримайтис оказался единственным, кто купил такой билет. По его словам, такое с ним произошло впервые в жизни.
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