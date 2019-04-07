Христиане восточного обряда празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
Праздник отмечается еще с IV века и посвящен событию, о котором рассказывается в Евангелии апостолом Лукой, напоминает Укринформ.
Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении ею Иисуса Христа - Сына Божьего и Спасителя мира. Слова архангела были первой благой вестью не только для Девы Марии, но и для всего человечества после его грехопадения, то есть со времен Адама и Евы.
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Церковь учит, что Пресвятая Мария не просто узнала, что у нее будет ребенок, но и дала на это согласие, и именно в момент произнесения ею слов: "Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему" и произошло чудо непорочного зачатия.
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