Фронтмен Imagine Dragons четвертый раз станет отцом
Об этом сообщает Us Weekly.
Фронтмен популярного американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и его жена Эйжа Волкман, вокалистка и инструменталистка группы Nico Vega, снова ждут пополнения в семье.
Супруги вместе воспитывает трех дочерей - 6-летнюю Эрроу Ив и близняшек Коко Рэй и Джиа Джеймс, которым исполнилось два года. Пара ждет мальчика.
"У нас будет мальчик. Уже есть три девочки, а теперь мы ждем парня", - отметил Рейнольдс.
По сообщению музыканта, малыш появится на свет в октябре.
Вокалист Imagine Dragons и его жена вместе уже восемь лет. В апреле прошлого года пара объявляла о разводе, впрочем официально тогда разрыв отношений не оформляли. В ноябре 2018 года стал известно, что они снова вместе.
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