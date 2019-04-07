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Фронтмен Imagine Dragons четвертый раз станет отцом

Дэн Рейнольдс и Ейжа Волкман ждут первого сына в октябре

Об этом сообщает Us Weekly.

Фронтмен популярного американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и его жена Эйжа Волкман, вокалистка и инструменталистка группы Nico Vega, снова ждут пополнения в семье.

Супруги вместе воспитывает трех дочерей - 6-летнюю Эрроу Ив и близняшек Коко Рэй и Джиа Джеймс, которым исполнилось два года. Пара ждет мальчика.

"У нас будет мальчик. Уже есть три девочки, а теперь мы ждем парня", - отметил Рейнольдс.

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По сообщению музыканта, малыш появится на свет в октябре.

Вокалист Imagine Dragons и его жена вместе уже восемь лет. В апреле прошлого года пара объявляла о разводе, впрочем официально тогда разрыв отношений не оформляли. В ноябре 2018 года стал известно, что они снова вместе.

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