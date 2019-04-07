Экс-депутат от "Батькивщины" попался пьяным за рулем

7 апреля, 2019, 10:56

В Киеве, на Столичном шоссе, патрульными был остановлен автомобиль Audi за нарушение правил дорожного движения

Водитель имел все признаки алкогольного опьянения, что и подтвердил алкотестер Драгер - 2.39 промилле, передают ВартовиЕспресо.

Мужчина, сидевший за рулем, представился депутатом Верховной Рады, правда, прошлого созыва.

Им было предъявлено удостоверение на имя Игоря Скоcара.

На руководителя составлен протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Справка

В 2012 г. Скоcар был избран нардепом от "Батькивщины". № 58 в избирательном списке. Однако имел статтус беспартийного.

Вместе с "регионалами" и коммунистами стал одним из 148 депутатов украинского парламента, подписавших продиктованное из Москвы обращение в Сейм Республики Польша с просьбой признать геноцидом поляков события на Волыни 1942-1944 годов.

В 2013-м вышел из фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина".