Экс-депутат от "Батькивщины" попался пьяным за рулем
Водитель имел все признаки алкогольного опьянения, что и подтвердил алкотестер Драгер - 2.39 промилле, передают ВартовиЕспресо.
Мужчина, сидевший за рулем, представился депутатом Верховной Рады, правда, прошлого созыва.
Им было предъявлено удостоверение на имя Игоря Скоcара.
На руководителя составлен протокол за управление в нетрезвом состоянии.
Справка
В 2012 г. Скоcар был избран нардепом от "Батькивщины". № 58 в избирательном списке. Однако имел статтус беспартийного.
Вместе с "регионалами" и коммунистами стал одним из 148 депутатов украинского парламента, подписавших продиктованное из Москвы обращение в Сейм Республики Польша с просьбой признать геноцидом поляков события на Волыни 1942-1944 годов.
В 2013-м вышел из фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина".
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