Дочь Курта Кобейна записала видео к 25-й годовщине смерти лидера Nirvana

7 апреля, 2019, 12:53

Фрэнсис Бин призвала не молчать людей, которые борются с психологическими проблемами

Видеообращение Фрэнсис Бин Кобейн распространила в сториз в своем Instagram.

Оно было доступно сутки после 5 апреля. Именно в этот день 1994 г. ушел из жизни выдающийся музыкант Курт Кобейн.

"Если вы боретесь с психологической проблемой и вам нужно с кем-то поговорить, пожалуйста, не бойтесь поговорить с кем-то из своих друзей, соседей, родителей", - отметила дочь лидера группы Nirvana Фрэнсис Бин.

Американский музыкант и композитор, фронтмен группы Nirvana умер в 27-летнем возрасте. Кобейн страдал от наркозависимости, и официальной версией смерти считается самоубийство. Утверждается, что после приема большой дозы героина Курт застрелил себя выстрелом в голову. Впрочем до сих пор существует много сторонников версии об убийстве музыканта.