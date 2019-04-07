Дочь Курта Кобейна записала видео к 25-й годовщине смерти лидера Nirvana
Видеообращение Фрэнсис Бин Кобейн распространила в сториз в своем Instagram.
Оно было доступно сутки после 5 апреля. Именно в этот день 1994 г. ушел из жизни выдающийся музыкант Курт Кобейн.
"Если вы боретесь с психологической проблемой и вам нужно с кем-то поговорить, пожалуйста, не бойтесь поговорить с кем-то из своих друзей, соседей, родителей", - отметила дочь лидера группы Nirvana Фрэнсис Бин.
Американский музыкант и композитор, фронтмен группы Nirvana умер в 27-летнем возрасте. Кобейн страдал от наркозависимости, и официальной версией смерти считается самоубийство. Утверждается, что после приема большой дозы героина Курт застрелил себя выстрелом в голову. Впрочем до сих пор существует много сторонников версии об убийстве музыканта.
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