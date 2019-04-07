Бритни Спирс пройдет месячный курс в психиатрической больнице, - СМИ
7 апреля, 2019, 12:20
Американская певица зарегистрировалась в клинике из-за проблем, которые начались у нее из-за смерти отца
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на свои источники.
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения. Источники издания отмечают, что проблемы с психическим здоровьем у певицы начались из-за переживаний по поводу болезни ее отца, Джейми Спирс.
Он перенес две операции, связанные с болезнями кишечника и толстой кишки, которые были обнаружены у него в конце прошлого года. После второй операции, которую провели недавно, у мужчины начались осложнения.
Бритни Спирс находится под наблюдением врачей с 2008 года.
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