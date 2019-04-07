6 апреля на фронте: с украинской стороны - 2 погибших, с российской - 3 уничтоженных, 1 раненій
Об этом говорится в сводке по поводу положения в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 7 апреля 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавляют украинские военные.
Вследствие вчерашних обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли.
При этом, как отмечается, ни один обстрел со стороны российско-террористических сил не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 6 апреля трое оккупантов были уничтожены, один - ранен.
С начала текущих суток, то есть уже в воскресенье, оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Широкино.
Потерь среди личного состава нет.
Подразделение, которое потерпело огневое воздействие противника, ответило на обстрел с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются.
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