6 апреля на фронте: с украинской стороны - 2 погибших, с российской - 3 уничтоженных, 1 раненій

7 апреля, 2019, 07:25

6 апреля 2019 г. российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм

Об этом говорится в сводке по поводу положения в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 7 апреля 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавляют украинские военные.

Вследствие вчерашних обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли.

При этом, как отмечается, ни один обстрел со стороны российско-террористических сил не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 6 апреля трое оккупантов были уничтожены, один - ранен.

С начала текущих суток, то есть уже в воскресенье, оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Широкино.

Потерь среди личного состава нет.

Подразделение, которое потерпело огневое воздействие противника, ответило на обстрел с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются.