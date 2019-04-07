17-летняя украинка выиграла теннисный турнир в Японии

7 апреля, 2019, 15:16

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла турнир Международной теннисной федерации в японском городе Касива

Об этом сообщает btu.org.ua .

Дарья Снигур стала победительницей турнира с призовым фондом $25 тыс.

В финальном матче украинка в двух сетах победила четвертую ракетку соревнований Ребекку Марино из Канады - 6:4, 6:2. Снигур выиграла свой третий профессиональный титул в карьере.

Благодаря победе в Касива украинка заработала 50 очков и 15 апреля вернется в рейтинг Женской теннисной ассоциации.