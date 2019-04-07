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17-летняя украинка выиграла теннисный турнир в Японии


фото: btu.org.ua
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла турнир Международной теннисной федерации в японском городе Касива

Об этом сообщает btu.org.ua .

Дарья Снигур стала победительницей турнира с призовым фондом $25 тыс.

В финальном матче украинка в двух сетах победила четвертую ракетку соревнований Ребекку Марино из Канады - 6:4, 6:2. Снигур выиграла свой третий профессиональный титул в карьере.

Благодаря победе в Касива украинка заработала 50 очков и 15 апреля вернется в рейтинг Женской теннисной ассоциации.

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