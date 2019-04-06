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Звезда "Кремниевой долины" может присоединиться к Анджелине Джоли в новом фильме Marvel

Пакистано-американский комедийный актер Кумейл Нанджиани ведет переговоры об участии в новом супергеройском фильме Marvel "Вечные" (The Eternals)

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Номинант на "Оскар" Кумейл Нанджиани заинтересовался новой лентой Marvel. Сообщается, что актер может присоединиться к составу команды "Вечных". Режиссером ленты станет Хлоя Чжао.

Уже известно, что в фильме будет сниматься Анджелина Джоли. Ее героиню зовут Серси, она является представительницей расы суперлюдей, но при этом не боится быть среди людей. О персонаже Нанджиани пока ничего неизвестно.

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