Звезда "Кремниевой долины" может присоединиться к Анджелине Джоли в новом фильме Marvel
6 апреля, 2019, 19:14
Пакистано-американский комедийный актер Кумейл Нанджиани ведет переговоры об участии в новом супергеройском фильме Marvel "Вечные" (The Eternals)
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Номинант на "Оскар" Кумейл Нанджиани заинтересовался новой лентой Marvel. Сообщается, что актер может присоединиться к составу команды "Вечных". Режиссером ленты станет Хлоя Чжао.
Уже известно, что в фильме будет сниматься Анджелина Джоли. Ее героиню зовут Серси, она является представительницей расы суперлюдей, но при этом не боится быть среди людей. О персонаже Нанджиани пока ничего неизвестно.
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