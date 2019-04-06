Завершение "Игры престолов": Звезды сериала оторвались на вечеринке, посвященной финальному сезону
Об этом сообщает The Daily Mail.
Актеры популярного сериала НПО "Игра престолов", снятого по серии романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени», собрались в Нью-Йорке на премьере финального сезона. После показа актеры отправились на вечеринку.
Актера Рори Макканна, который играет в шоу Сандора "Пса" Клигана, заметили в компании Натали Дормер (Маргер Тирелл).
Подруги Софи Тернер (Санса Старк) и Мэйси Уильямс (Ария Старк) обнимались и общались. Кстати, Мэйси будет свидетельницей на свадьбе Софи и певца Джо Джонаса.
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Джо также присутствовал на вечеринке. Кстати, говорят, что Софи Тернер рассказала своему жениху, чем закончится сериал.
Софи позировала с Эмилией Кларк (Дейнерис Таргариен) и Натали Эммануэль (Миссандея).
На вечеринке была и жена Кита Гарингтона (Джон Сноу) Роуз Лесли, персонаж которой в "Игре престолов" - Игритт - была убита в 4-м сезоне.
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