Интернет для всех: Amazon запустит глобальную спутниковую систему

6 апреля, 2019, 20:20

Компания Amazon планирует вывести на орбиту Земли сеть из 3236 спутников, которые позволят обеспечить постоянное соединение с интернетом десяткам миллионов жителей планеты

Соответствующую заявку компания подала в Международный союз электросвязи, пишет GeekWire.

Развертыванием подобной спутниковой системы раздачи интернета уже занимается компания SpaceX Илона Маска, подробнее об этом можно узнать в материале "Маск хочет обеспечить Wi-Fi всю планету. Как будет действовать новый проект от SpaceX". Также подобные проекты разрабатывают OneWeb и Facebook.

Все системы состоят из группировки спутников, находящихся на низкой орбите, и наземных распределительных станций, которые позволят связать сигнал со спутников с устройствами пользователей.

Теперь подобный проект намерена запустить и Amazon. Заявку подали в Международный союз электросвязи на размещение группировки спутников для раздачи интернета дочерней компанией Systems LLC. Система предусматривает запуск 3236 аппаратов, которые будут находиться на высоте от 590 до 630 км над поверхностью Земли.

Проект получил название Kuiper, а представитель Amazon в разговоре с изданием подтвердил работу над ним. Система позволит предоставить доступ к интернету десяткам миллионов пользователей, живущих в районах с недостаточно развитой сетевой инфраструктурой, добавили в компании.