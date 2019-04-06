Вин Дизель намекнул, что снимается в сиквеле "Аватара"
6 апреля, 2019, 11:16
Голливудский актер обнародовал видео с режиссером Джеймсом Кэмероном
Соответствующую видеозапись Вин Дизель изложил в своем Instagram.
Как отмечает актер, он находится на секретной съемочной площадке фильмов "Аватара". Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, который занимается съемками фильмов-продолжений, шутит, что сотрет память Дизелю, ведь он видел павильон.
Как отметил актер, он всегда хотел поработать и поучиться у одного человека в Голливуде. И сейчас он именно этим и занимается.
- В январе завершились съемки "Аватара 2" и "Аватара 3" . Сейчас вторая и третья части сняты полностью. "Аватар 2" выйдет в прокат 18 декабря 2020, "Аватар 3" - 17 декабря 2021. Съемки еще 2 картин еще продолжаются.
- Ранее Кэмерон говорил, что обладательница "Золотых глобусов" и "Эмми" актриса Эди Фалко, известная по сериалу "Клан Сопрано", также присоединилась к съемкам
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