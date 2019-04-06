Вин Дизель намекнул, что снимается в сиквеле "Аватара"

6 апреля, 2019, 11:16

Голливудский актер обнародовал видео с режиссером Джеймсом Кэмероном

Соответствующую видеозапись Вин Дизель изложил в своем Instagram.

Как отмечает актер, он находится на секретной съемочной площадке фильмов "Аватара". Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, который занимается съемками фильмов-продолжений, шутит, что сотрет память Дизелю, ведь он видел павильон.

Как отметил актер, он всегда хотел поработать и поучиться у одного человека в Голливуде. И сейчас он именно этим и занимается.