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Вин Дизель намекнул, что снимается в сиквеле "Аватара"

Голливудский актер обнародовал видео с режиссером Джеймсом Кэмероном

Соответствующую видеозапись Вин Дизель изложил в своем Instagram.

Как отмечает актер, он находится на секретной съемочной площадке фильмов "Аватара". Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, который занимается съемками фильмов-продолжений, шутит, что сотрет память Дизелю, ведь он видел павильон.

Как отметил актер, он всегда хотел поработать и поучиться у одного человека в Голливуде. И сейчас он именно этим и занимается.

 

And the journey continues ... #Blessed #Grateful #Avatar

Публикация от Vin Diesel (@vindiesel)

  • В январе завершились съемки "Аватара 2" и "Аватара 3" . Сейчас вторая и третья части сняты полностью. "Аватар 2" выйдет в прокат 18 декабря 2020, "Аватар 3" - 17 декабря 2021. Съемки еще 2 картин еще продолжаются.
  • Ранее Кэмерон говорил, что обладательница "Золотых глобусов" и "Эмми" актриса Эди Фалко, известная по сериалу "Клан Сопрано", также присоединилась к съемкам

 

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