Возле столичного Шулявского моста микроавтобус врезался в такси. Есть пострадавший

6 апреля, 2019, 07:44

В Шевченковском районе города Киева, со стороны центра перед Шулявским мостом, произошло ДТП с пострадавшим.

Как пояснил пассажир такси Volkswagen, они двигались со стороны Гетьмана к пр-ту Победы, и на временном объезде, оборудованном светофором при пересечении проспекта их в сторону протаранил бус Volkswagen, который, по словам следователей, двигался со стороны центра и проехал перекресток на красный сигнал светофора, передают Вартови.Еспресо .

В результате ДТП пострадал водитель такси, который не воспользовался ремнем безопасности. Его забрали в больницу в бессознательном, тяжелом состоянии.

На месте работает полиция, которая и будет устанавливать детали ДТП.