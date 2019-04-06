Возле столичного Шулявского моста микроавтобус врезался в такси. Есть пострадавший
6 апреля, 2019, 07:44
В Шевченковском районе города Киева, со стороны центра перед Шулявским мостом, произошло ДТП с пострадавшим.
Как пояснил пассажир такси Volkswagen, они двигались со стороны Гетьмана к пр-ту Победы, и на временном объезде, оборудованном светофором при пересечении проспекта их в сторону протаранил бус Volkswagen, который, по словам следователей, двигался со стороны центра и проехал перекресток на красный сигнал светофора, передают Вартови.Еспресо .
В результате ДТП пострадал водитель такси, который не воспользовался ремнем безопасности. Его забрали в больницу в бессознательном, тяжелом состоянии.
На месте работает полиция, которая и будет устанавливать детали ДТП.
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