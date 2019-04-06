Во время дебатов кандидаты должны показать свой интеллект и представить свои команды, - Сергей Таран
Об этом политический эксперт Сергей Таран заявил 6 апреля 2019 в эфире телеканала Еспресо.TV .
"Очень важно чтобы были дебаты форматом западных подходов. Чтобы у каждого кандидата была возможность показать свое видение, показать свой интеллект в решении тех или иных вопросов, показать свою профессиональную команду, показать, что брать на себя ответственность в стране, воюющей, это достойная роль для таких политиков, для такой команды ", - отметил эксперт.
По его словам, несмотря на попытки превратить нынешнюю кампанию в шоу, рано или поздно "с матрицы придется выходить" - "и тем, кто создает виртуальную реальность, и тем, кто в эту вирутальных реальность верит".
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"И я не хотел бы, чтобы люди это начали понимать, когда будет, например, обострение боевых действий, или, например, когда Запад из-за того, что он увидит что происходит в Украине, снимет санкции из России, или из-за того, что не будет нормальных переговоров с МВФ, курс гривны полетит вниз. Я не хотел бы, чтобы люди только тогда начинали понимать, что это действительно не шутки, а серьезные вещи. Поэтому хотелось бы, чтобы осознание произошло сейчас, чтобы мы сейчас серьезно говорили о тех вопросах и вызовах, которые стоят перед Украиной. Украина сейчас - один на один с агрессором, в Украине очень много незаконченных реформ ", - пояснил Таран.
Что же касается преобладания в первом туре негативных эмоций как движителя поведения избирателей, то это, по мнению политолога, объясняется тем, что украинцы веками были "безгосударственной нацией" и те, кто критикуют и разрушают, у нас всегда пользуются популярностью.
- Напомним, ЦИК заявила, что теледебаты между Порошенко и Зеленским должны проходить в телестудии общественного вещателя в установленном законодательством порядке, а не на стадионе НСК "Олимпийский", поскольку тогда это скорее будет напоминать агитацию .
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