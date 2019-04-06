Во Львове появится обзорная канатная дорога на "Высокий Замок"
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
Инициатором этого проекта выступила общественная организация "Львовская областная организация "Реабилитация лиц с инвалидностью ". Подвесная обзорная канатная дорога будет выполнять аттракциона обзорную функцию, а также создание условий инклюзивности для всех категорий посетителей, в том числе маломобильных групп населения, в смотровых площадок и памятников археологии и архитектуры на территории парка "Высокий Замок".
"Это начало процесса объявления инвестиционного конкурса. Думаю, желающих будет много, чтобы принять участие в конкурсе. Чем больше - тем лучше для города. Все очень регламентировано, позиция ЮНЕСКО, позиция градостроительного совета, Министерства культуры. Ограничений много и мы обеспечили все моменты. Даже стены поремонтируем, который является для школы забором.
Участие в конкурсе могут принимать как украинские, так иностранные инвесторы - нету никаких ограничений ", - прокомментировал городской председатель Львова Андрей Садовый .
Справка
Основные ориентировочные технико-экономические показатели комплекса канатной дороги:
• Протяженность 524 м
• Перепад высот 84,0 м
• Количество станций 3
• Количество опор 6
• Средняя скорость 4,0 м / с
• Общее количество кабин 17 шт
• Пассажировместимость одной кабины 8 чел.
Ориентировочная общая стоимость проектирования и строительства комплекса канатной дороги составляет 330 540 000. грн. Окончательная стоимость будет определена проектно-сметной документацией.
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