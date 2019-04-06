Во Львове появится обзорная канатная дорога на "Высокий Замок"

6 апреля, 2019, 09:23

На пленарном заседании сессии Львовского городского совета, которое состоялось 4 апреля 2019 года, было принято постановление "Об утверждении инвестиционного проекта" Строительство подвесной обзорной канатной дороги для использования рекреационных возможностей парка "Высокий Замок"

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Инициатором этого проекта выступила общественная организация "Львовская областная организация "Реабилитация лиц с инвалидностью ". Подвесная обзорная канатная дорога будет выполнять аттракциона обзорную функцию, а также создание условий инклюзивности для всех категорий посетителей, в том числе маломобильных групп населения, в смотровых площадок и памятников археологии и архитектуры на территории парка "Высокий Замок".

"Это начало процесса объявления инвестиционного конкурса. Думаю, желающих будет много, чтобы принять участие в конкурсе. Чем больше - тем лучше для города. Все очень регламентировано, позиция ЮНЕСКО, позиция градостроительного совета, Министерства культуры. Ограничений много и мы обеспечили все моменты. Даже стены поремонтируем, который является для школы забором.

Участие в конкурсе могут принимать как украинские, так иностранные инвесторы - нету никаких ограничений ", - прокомментировал городской председатель Львова Андрей Садовый .

Справка

Основные ориентировочные технико-экономические показатели комплекса канатной дороги:

• Протяженность 524 м

• Перепад высот 84,0 м

• Количество станций 3

• Количество опор 6

• Средняя скорость 4,0 м / с

• Общее количество кабин 17 шт

• Пассажировместимость одной кабины 8 чел.

Ориентировочная общая стоимость проектирования и строительства комплекса канатной дороги составляет 330 540 000. грн. Окончательная стоимость будет определена проектно-сметной документацией.