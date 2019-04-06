Во Франции откроют госархивы для исследования геноцида в Руанде

6 апреля, 2019, 09:37

Президент Франции Эммануэль Макрон приказал открыть государственные архивы для исследования геноцида 1994 года в Руанде

Об этом он заявил в Елисейском дворце на встрече с членами организации "Ибука" », созданной для сохранения памяти о жертвах геноцида, передает Радио Свобода .

По словам Макрона, после открытия архивов будет создана комиссия историков, которые будут исследовать документы, связанные с отношениями французского правительства с Руандой в начале 1990-х годов. Ученые намерены детально исследовать факты поддержки, которую Франция оказывала президенту Жувеналь Хабиаримана. Именно смерть этого политика стала толчком к началу геноцида.

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Макрон пообещал ужесточить законы, которые позволили бы привлечь к ответственности людей, причастных к геноциду, если они находятся на территории Франции.

6 апреля, через 25 лет после начала волны геноцида, в Руанде вспоминают погибших тутси. Президент Руанды Пол Кагаме пригласил Макрона принять участие в официальных мероприятиях в Кигали. Президент Франции, однако, отказался приехать, сославшись на слишком напряженный график.

Справка

В 1994 году в результате массовых случаев насилия погибли не менее 800 тыс. тутси, или 70% представителей национального меньшинства в Руанде. Эти события признаны геноцидом Организацией Объединенных Наций.

Их началом считается гибель президента Руанды Жувенал Хабиаримана, который был представителем более многочисленной народности хуту. 6 апреля 1994 Хабиаримана погиб в авиакатастрофе. По результатам следствия, проведенного французской прокуратурой, приказ сбить самолет президента выдал нынешний президент Руанды и представитель тутси Пол Кагаме. В 1994 году он был лидером вооруженного сопротивления Хабиаримана.

Свою причастность к покушению на бывшего президента Кагаме отрицает.