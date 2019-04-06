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В Украине возобновили Международный балетный конкурс имени Лифаря

Правительство одобрило проект постановления "О Международном конкурсе балета имени Сержа Лифаря"

Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.

Отмечается, что конкурс будет проходить раз в два года и "способствовать развитию и популяризации национальной культуры, поддержке талантливой творческой молодежи, расширению международных культурных связей, пропаганды лучших образцов классического и современного хореографического искусства, увековечению памяти выдающегося артиста, балетмейстера и теоретика танца ХХ века Сержа Лифаря".

Международный конкурс балета имени Сержа Лифаря - это широко известный и авторитетный в мире и Европе конкурс молодых артистов балета и хореографов. Впервые он прошел в 1994 году. С 2006 года конкурс не проводился. По инициативе народного артиста Украины Вадима Пысарева в 2011 году проведение конкурса было возобновлено, однако из-за ситуации в стране и отсутствия надлежащего финансирования с 2014 года конкурс не проводился.

"Конкурс имени Сержа Лифаря - это событие, которое вернет Украине имя ее гениального земляка, будет иметь огромное культурно-художественное значение и станет важным событием в культурной жизни столицы, будет способствовать развитию хореографического искусства, выявлению молодых талантливых артистов балета и балетмейстеров", - отмечают в министерстве.

 

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